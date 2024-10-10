Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi

Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri, futbolcuların sahadan çekilme sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Tek maçlı eleme usulüne göre yapılan 2. tur karşılaşması, 7 Ocak Stadı'nda oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşılaşan Diyarbekirspor, müsabakanın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekildi.

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