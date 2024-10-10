Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi

        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşılaşan Diyarbekirspor, müsabakanın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşılaşan Diyarbekirspor, müsabakanın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekildi.

        Tek maçlı eleme usulüne göre yapılan 2. tur karşılaşması, 7 Ocak Stadı'nda oynandı.

        Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi.

        Maçın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle ilk uzatma devresini Osmaniyespor FK 1-0 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

        Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri, futbolcuların sahadan çekilme sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

        Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı
        Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı
        Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı