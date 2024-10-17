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        Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:46
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        Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kamil K. yönetimindeki 80 KG 115 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Koçlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Kamil K. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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