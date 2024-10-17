Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kamil K. yönetimindeki 80 KG 115 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Koçlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Kamil K. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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