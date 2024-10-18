Osmaniye'de iş yerinde akrabası tarafından vurulan kişi yaralandı

Şüpheli Osman K. ise emniyete giderek teslim oldu.

Osman K, önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen akrabası Yusuf A'nın Refik Cesur Bulvarı üzerindeki iş yerine gelerek tabancayla ateş etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerine gelen akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

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