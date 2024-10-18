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        Osmaniye'de iş yerinde akrabası tarafından vurulan kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerine gelen akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:34
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        Osmaniye'de iş yerinde akrabası tarafından vurulan kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerine gelen akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Osman K, önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen akrabası Yusuf A'nın Refik Cesur Bulvarı üzerindeki iş yerine gelerek tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Yusuf A, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Osman K. ise emniyete giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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