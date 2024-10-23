Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğunoluk köyünde 7 küçükbaş hayvan çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheyi gözaltına aldı.
Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.