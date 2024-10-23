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        Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:08
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        Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğunoluk köyünde 7 küçükbaş hayvan çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheyi gözaltına aldı.

        Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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