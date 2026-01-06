Habertürk
Habertürk
        Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'de hemzemin geçitten geçerken yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:40 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:51
        Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de hemzemin geçitten geçerken yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Salim F. idaresindeki 80 AEG 796 plakalı otomobile, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Osmaniye'den Gaziantep istikametine giden yük treni çarptı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

