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        Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:16
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        Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa T'nin kullandığı 33 AHE 168 plakalı kamyonet, Kadirli-Adana kara yolunun Kiremitli köyü yakınında Mehmet Z. idaresindeki 80 KY 399 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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