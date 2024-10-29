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        Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'deki köyünde devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran iş insanı Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturup iç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:20
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        Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'deki köyünde devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran iş insanı Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturup iç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.

        Gaziantep'te bir mobilya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Tümüklü, doğduğu Osmaniye'nin Şekerdere köyünde yetişen zeytinleri ekonomiye kazandırma hedefiyle yatırım yapmaya karar verdi.

        Tümüklü, zeytinyağı üretim tesisi kurmak için hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

        Hibe almaya hak kazanan Tümüklü'nün inşa ettirdiği tesis, geçen ay faaliyete başladı.

        Yöre halkından 15 kişinin çalıştığı işletmede, zeytinlerini hasat eden çiftçilere sıkım hizmeti veriliyor.

        Markalaşma çalışmalarını sürdüren Tümüklü, kendi yağını iç ve dış pazara sunmayı hedefliyor.

        - "Ekipmanlarımızı temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız"

        Ayşe Pınar Tümüklü, AA muhabirine, Osmaniye'nin zeytinyağında önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Markalaşmaya ağırlık verdiklerini dile getiren Tümüklü, "Tesisimizde şu an sıkım bölümü çalışıyor. Çiftçilerin zeytinleri, zeytinyağına dönüştürülüyor. Makine ve ekipmanlarımızı kısa sürede temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız." dedi.

        Tümüklü, istihdama katkı sunduklarını belirterek, "Tesisimizdeki 15 çalışanımızın 10'u kadın ve hepsi bu köyden. Hedefim bölgede bu tür tesislerin, üreticilerin artması ve Osmaniye'nin zeytinyağında marka olması. Buradaki ağaçlar çok genç, iyi değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

        İç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmak istediklerini ifade eden Tümüklü, şöyle konuştu:

        "Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, İngiltere ve Somali'ye yağ numuneleri gönderdik. Bunların haricindeki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, bölgemizin zeytinleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayıp ihracat yapmak."

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