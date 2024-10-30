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        Osmaniye'de otomobilde 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:36
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        Osmaniye'de otomobilde 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine içinde Mahmut İ. ve Halil A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

        Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın bagajında 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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