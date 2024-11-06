Osmaniye'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü.

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.