Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Yolcu otobüsünün bagajındaki bir çantada ve otomobilin bagajında 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsü ile otomobilde arama yaptı.

Osmaniye'de bir otomobil ve otobüste 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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