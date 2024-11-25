Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de bir otomobil ve otobüste 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de bir otomobil ve otobüste 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsü ile otomobilde arama yaptı.

        Yolcu otobüsünün bagajındaki bir çantada ve otomobilin bagajında 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve özel idare eki...
        Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve özel idare eki...
        Osmaniye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Osmaniye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Osmaniye'de havaya ateş açtıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de havaya ateş açtıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı
        Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Osmaniye'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Osmaniye'de konuştu: