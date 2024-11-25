Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri köy okulunun duvarlarını boyadı
Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri, eksikliklerini giderdikleri köy okulunun duvarlarını boyadı.
Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri, eksikliklerini giderdikleri köy okulunun duvarlarını boyadı.
Osmaniye Savrun ve Kadirli Savrun motosiklet kulüplerinin üyeleri, "Okullarımız, geleceğimiz" sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında Kırmıtlı Şehit Mustafa Kuyluk İlkokulu'nu ziyaret etti.
Köy okulunun ses sistemi ve mikrofon gibi ihtiyaçlarını gideren üyeler, binanın duvarlarını boyadı.
Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü Başkanı Kaan Batur, okullara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.