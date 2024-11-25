Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri köy okulunun duvarlarını boyadı

Köy okulunun ses sistemi ve mikrofon gibi ihtiyaçlarını gideren üyeler, binanın duvarlarını boyadı.

Osmaniye Savrun ve Kadirli Savrun motosiklet kulüplerinin üyeleri, "Okullarımız, geleceğimiz" sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında Kırmıtlı Şehit Mustafa Kuyluk İlkokulu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.