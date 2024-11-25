Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri köy okulunun duvarlarını boyadı

        Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri, eksikliklerini giderdikleri köy okulunun duvarlarını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri köy okulunun duvarlarını boyadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de motosiklet kulübü üyeleri, eksikliklerini giderdikleri köy okulunun duvarlarını boyadı.

        Osmaniye Savrun ve Kadirli Savrun motosiklet kulüplerinin üyeleri, "Okullarımız, geleceğimiz" sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında Kırmıtlı Şehit Mustafa Kuyluk İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Köy okulunun ses sistemi ve mikrofon gibi ihtiyaçlarını gideren üyeler, binanın duvarlarını boyadı.

        Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü Başkanı Kaan Batur, okullara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı
        Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve özel idare eki...
        Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve özel idare eki...
        Osmaniye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Osmaniye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Osmaniye'de havaya ateş açtıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de havaya ateş açtıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı
        Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı