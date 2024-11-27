Kadirli'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

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