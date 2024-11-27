Kadirli'de zabıta ekipleri fırınları denetledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Denetime katılan Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, ekmeklerin sağlıklı ortamda üretilmesi için kontrollerin süreceğini belirtti.
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