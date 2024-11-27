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        Kadirli'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:12
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        Kadirli'de zabıta ekipleri fırınları denetledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

        Denetime katılan Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, ekmeklerin sağlıklı ortamda üretilmesi için kontrollerin süreceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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