Osmaniye'de izinsiz basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi
Osmaniye'de bir kuyumcuda izinsiz basıldığı tespit edilen 310 çeyrek altın bulundu.
Osmaniye'de bir kuyumcuda izinsiz basıldığı tespit edilen 310 çeyrek altın bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kuyumcu Ö.B.D'nin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.B.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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