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        Osmaniye'de izinsiz basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi

        Osmaniye'de bir kuyumcuda izinsiz basıldığı tespit edilen 310 çeyrek altın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:15
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        Osmaniye'de izinsiz basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi
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        Osmaniye'de bir kuyumcuda izinsiz basıldığı tespit edilen 310 çeyrek altın bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kuyumcu Ö.B.D'nin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.B.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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