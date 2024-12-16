Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezince, üniversitenin salonunda teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı.
Eğitime 77 akademik ve idari personel katıldı.
Programın ardından OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ın da yer aldığı törende katılımcılara sertifika verildi.
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