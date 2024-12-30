Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri Noufal A. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde de 2 düzensiz göçmen yakaladı.

        Polis, 7 düzensiz göçmeni sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

        Göçmen kaçaklığı iddiasıyla gözaltına alınan Noufal A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de okul müdürü, boğazına boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası...
        Osmaniye'de okul müdürü, boğazına boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası...
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yol kenarında bekleyen yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yol kenarında bekleyen yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Koyunlarını köpeklerin parçaladığı 12 yaşındaki Melek'in gözyaşları
        Koyunlarını köpeklerin parçaladığı 12 yaşındaki Melek'in gözyaşları
        Osmaniye'de Türk ve Suriyeli öğrencilerin yer aldığı koronun başarısı
        Osmaniye'de Türk ve Suriyeli öğrencilerin yer aldığı koronun başarısı
        Osmaniye'de inşa edilen köy evleri depremzedelere teslim ediliyor
        Osmaniye'de inşa edilen köy evleri depremzedelere teslim ediliyor