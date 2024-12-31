Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araçlardaki 12 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüler A.F. ve M.A.F'yi insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

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