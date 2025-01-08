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        Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, 4 sanığa 21'er yıl ve 2 sanığa 8'er yıl hapis cezası verildi, 2 sanık ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:00 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:00
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        Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, 4 sanığa 21'er yıl ve 2 sanığa 8'er yıl hapis cezası verildi, 2 sanık ise beraat etti.

        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu fenni mesul Ayhan Gedik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar geçmişte Osmaniye Belediye Başkanı görevinde de bulunan belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant, fenni mesul Haluk Koç, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklardan eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ise duruşmaya gelmedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Duruşmaya katılan sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, Kadir Kara, Ayhan Gedik, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç'u "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl, Faruk Pilge ve Mustafa İpek'i ise "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un 3 yıl belediyede görevde bulunmalarının yasaklanmasına hükmetti. Sanıklardan Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın ise beraatine karar verildi.

        Heyet, Kadir Kara ve Haluk Koç'un tutuklanmasına, Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, tutuklu Ayhan Gedik'in mevcut halinin devamına, Faruk Pilge ve Mustafa İpek hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine, Mustafa İpek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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