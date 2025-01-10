Osmaniye'de, Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı

Vatandaşlardan Çetin Önsel de Türkiye için önemli bir değer olan Ferdi Tayfur anısına etkinlik düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP İlçe Başkanı Severtürk Demirci, burada gazetecilere, Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

MHP Kadirli İlçe Başkanlığı tarafından Çamlıkahve Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.