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        Osmaniye'de, Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:13
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        Osmaniye'de, Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı.

        MHP Kadirli İlçe Başkanlığı tarafından Çamlıkahve Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua edildi.

        MHP İlçe Başkanı Severtürk Demirci, burada gazetecilere, Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

        Vatandaşlardan Çetin Önsel de Türkiye için önemli bir değer olan Ferdi Tayfur anısına etkinlik düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda katılımcılara helva dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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