Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de yıkılan binayla ilgili 21 yıl hapis cezası verilen 2 sanık için tahliye kararı

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada 21'er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de yıkılan binayla ilgili 21 yıl hapis cezası verilen 2 sanık için tahliye kararı
        ABONE OL

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada 21'er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada haklarında "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un avukatları, karara itiraz etti.

        İtirazları değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması gerekçesiyle tutuklu Kadir Kara ve Haluk Koç'un tahliye edilmesine, Sevinç Ayşe Argun hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmetti.

        Heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararı verdi.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.

        Görülen karar duruşmasında Kadir Kara, Haluk Koç ve Sevinç Ayşe Argun'a "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezası verilmiş, Kara ve Koç tutuklanırken, Argun hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de, Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı
        Osmaniye'de, Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı
        Osmaniye'de 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında eski Osmaniye Belediye Başkanına...
        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında eski Osmaniye Belediye Başkanına...
        Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
        Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
        Osmaniye'de hasarlı bina 7 saniyede yerle bir oldu
        Osmaniye'de hasarlı bina 7 saniyede yerle bir oldu