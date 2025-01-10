Osmaniye'de yıkılan binayla ilgili 21 yıl hapis cezası verilen 2 sanık için tahliye kararı

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada 21'er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada haklarında "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un avukatları, karara itiraz etti.

İtirazları değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması gerekçesiyle tutuklu Kadir Kara ve Haluk Koç'un tahliye edilmesine, Sevinç Ayşe Argun hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararı verdi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.

Görülen karar duruşmasında Kadir Kara, Haluk Koç ve Sevinç Ayşe Argun'a "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezası verilmiş, Kara ve Koç tutuklanırken, Argun hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.