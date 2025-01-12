Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Osmaniye il kongresine katıldı

Erbakan, kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yaptı.

Milletin teveccühünü kazandıklarını dile getiren Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisine davet etti.

Üye sayılarının artış gösterdiğini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 1 senede 260 bine yakın üye artışı gerçekleştirdik. Bu muazzam başarı hepimizin başarısıdır." dedi.

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