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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Osmaniye il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:30
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Osmaniye il kongresine katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Erbakan, Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, partisinin hızla yükseldiğini söyledi.

        Üye sayılarının artış gösterdiğini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 1 senede 260 bine yakın üye artışı gerçekleştirdik. Bu muazzam başarı hepimizin başarısıdır." dedi.

        Milletin teveccühünü kazandıklarını dile getiren Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisine davet etti.

        Erbakan, kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yaptı.

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