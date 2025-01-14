Türk Kızılay üyelerinden turp işçilerine ziyaret
Türk Kızılay Kadirli Kadın Kolları üyeleri, turp hasadına katılan işçilerle buluştu.
Türk Kızılay Kadirli Kadın Kolları üyeleri, turp hasadına katılan işçilerle buluştu.
Savrun Çayı'nda turp yıkayan işçilerle bir araya gelen Türk Kızılay üyeleri, eldiven, çorap ve eşarp hediye etti.
Türk Kızılay Kadirli Kadın Kolları Başkanı Rabia Karaer, "Emekçiler Üşümesin" projesi kapsamında işçilerle buluştuklarını söyledi.
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