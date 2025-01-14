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        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:26
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        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşlı Mahallesi 11507 Sokak'ta Yavuz (85) ve Müzeyyen Savaşçı çiftinin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen Müzeyyen Savaşçı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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