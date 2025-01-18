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        Osmaniye'de öğrencilere "Karne Şenliği" düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrenciler için Karne Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:03
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        Osmaniye'de öğrencilere "Karne Şenliği" düzenlendi
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, öğrenciler için Karne Şenliği gerçekleştirildi.

        Kadirli Belediyesince Türk Büyükleri Parkı’nda düzenlenen şenlikte, çocuklar yüz boyama, palyaço, şişme park gibi etkinliklerde gönüllerince oynadı.

        Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Tiyatro gösterisinin de yoğun ilgi gördüğü şenlikte düzenlenen yarışmalarda öğrencilere hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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