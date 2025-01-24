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        Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:10
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        Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde satılan ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

        Denetimde, kurallara uymadıkları belirlenen 6 işletmeye toplam 29 bin 530 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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