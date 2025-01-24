Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde satılan ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.
Denetimde, kurallara uymadıkları belirlenen 6 işletmeye toplam 29 bin 530 lira ceza kesildi.
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