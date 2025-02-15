Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Coşkun oldu
Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ömer Coşkun seçildi.
Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ömer Coşkun seçildi.
Sumbas Muhtarlar Derneği Olağanüstü Kongresi Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.
Tek listeyle gidilen kongrede, Kızılömerli köyü muhtarı Ömer Coşkun dernek başkanlığına seçildi.
Dernek başkanlığına seçilen Coşkun, mahallelere ve köylere en iyi hizmetin yapılmasına öncülük etmek için çalışacaklarını kaydetti.
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