Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Coşkun oldu

        Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ömer Coşkun seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Coşkun oldu
        ABONE OL

        Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ömer Coşkun seçildi.

        Sumbas Muhtarlar Derneği Olağanüstü Kongresi Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

        Tek listeyle gidilen kongrede, Kızılömerli köyü muhtarı Ömer Coşkun dernek başkanlığına seçildi.

        Dernek başkanlığına seçilen Coşkun, mahallelere ve köylere en iyi hizmetin yapılmasına öncülük etmek için çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de manda sütüne kooperatifle değer katan kadınlar mandıra kurmayı...
        Osmaniye'de manda sütüne kooperatifle değer katan kadınlar mandıra kurmayı...
        Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
        Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kaçak içki denetimi yapıldı
        Osmaniye'de kaçak içki denetimi yapıldı
        Osmaniye'de 4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kursuna 75 öğrenci katılıyor
        Osmaniye'de 4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kursuna 75 öğrenci katılıyor
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 8 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 8 şüpheli tutuklandı