Osmaniye'de floor curling müsabakaları yapıldı

Mücadeleler sonucunda Samet Aybaba Spor Lisesi kızlar ve erkeklerde birinci oldu. Karma kategoride ise ilk sırada Farabi Anadolu Lisesi yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 5 takım katıldı.

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