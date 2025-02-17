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        Osmaniye'de floor curling müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de okullar arası floor curling il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:48
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        Osmaniye'de floor curling müsabakaları yapıldı
        ABONE OL

        Osmaniye'de okullar arası floor curling il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 5 takım katıldı.

        Mücadeleler sonucunda Samet Aybaba Spor Lisesi kızlar ve erkeklerde birinci oldu. Karma kategoride ise ilk sırada Farabi Anadolu Lisesi yer aldı.

        Dereceye giren takımlar, bölge müsabakalarında mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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