Osmaniye'de floor curling müsabakaları yapıldı
Osmaniye'de okullar arası floor curling il birinciliği müsabakaları düzenlendi.
Osmaniye'de okullar arası floor curling il birinciliği müsabakaları düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 5 takım katıldı.
Mücadeleler sonucunda Samet Aybaba Spor Lisesi kızlar ve erkeklerde birinci oldu. Karma kategoride ise ilk sırada Farabi Anadolu Lisesi yer aldı.
Dereceye giren takımlar, bölge müsabakalarında mücadele edecek.
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