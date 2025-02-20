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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, turp üreticileriyle buluştu

        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Türkiye'nin turp ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçedeki turp üreticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:31
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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, turp üreticileriyle buluştu
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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Türkiye’nin turp ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçedeki turp üreticileriyle bir araya geldi.

        Dolu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda buluştuğu turp üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Burada yaptığı konuşmada Kaymakam Dolu, toplanmasından yıkanmasına kadar zahmetli sürecin ardından sofralardaki yerini alan coğrafi işaret tescilli turpun yöredeki binlerce insana istihdam kapısı oluşturduğunu belirtti.

        Kaymakam Dolu, üreticilerin istek ve taleplerinin çözümü konusunda gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

        Turp üreticileri de Kaymakam Dolu'ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

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