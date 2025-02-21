Osmaniye'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Osmaniye merkez Güney Çevre Yolu üzerinde dün kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rıfat Şahin için Akçataş köyünde tören düzenlendi.

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