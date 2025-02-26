Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı

Yeni Mahallesi Muhtarı İskender Çalık da "Çevre köylerden beldemize bırakılan başıboş köpekler mahalle sakinlerimizin hayvanlarına zarar veriyor bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Komşularının geldiğini, taş ve sopalarla köpekleri kovduklarını anlatan Sarı, "Köpekleri kovduktan sonra ağılda bulunan 2 keçi yavrusunun yaralandığını gördük, birinin durumu ağırdı." diye konuştu.

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