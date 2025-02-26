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        Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Belediyesi sınırlarında küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sahipsiz köpekler, 2 keçi yavrusunu yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:59
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        Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Belediyesi sınırlarında küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sahipsiz köpekler, 2 keçi yavrusunu yaraladı.

        Mehmetli Beldesi Yeni Mahallesi'nde gece Soner Sarı'ya ait ağıla giren sahipsiz köpekler, küçükbaş hayvanlara saldırdı.

        Hayvanların saldırısında 2 keçi yavrusu yaralandı.

        Sarı, AA muhabirine, ağıldan gelen seslerle uyandıklarını ve ağıla vardıklarında sahipsiz 2 köpeğin keçilere saldırdığını gördüklerini söyledi.

        Komşularının geldiğini, taş ve sopalarla köpekleri kovduklarını anlatan Sarı, "Köpekleri kovduktan sonra ağılda bulunan 2 keçi yavrusunun yaralandığını gördük, birinin durumu ağırdı." diye konuştu.

        Yeni Mahallesi Muhtarı İskender Çalık da "Çevre köylerden beldemize bırakılan başıboş köpekler mahalle sakinlerimizin hayvanlarına zarar veriyor bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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