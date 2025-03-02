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        Osmaniye merkezli "change araç" operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını "change" diye tabir edilen işlemle değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:37
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        Osmaniye merkezli "change araç" operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını "change" diye tabir edilen işlemle değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirilen tırların şasi numaralarını kazalı araçlarınkiyle değiştirdikleri belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin, Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt'teki 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, 5 tır ve 3 dorse ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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