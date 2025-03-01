Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Yeşilyayla köyünde İsa Karaoğlu'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen Fatma Karaoğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.