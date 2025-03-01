Evinin bodrum katında, kaldırım taşı ve inşaat demiriyle çalışıp, şampiyon oldu

OSMANİYE'de yaşayan Yavuz Demircioğlu (47), evinin bodrum katında kaldırım taşları, inşaat demirleri ve parke taşlarıyla hazırlandığı 'powerlifting' ağırlık kaldırma müsabakalarında Avrupa, Asya ve Türkiye şampiyonlukları elde etti. Demircioğlu, tüm yarışmalara evinin bodrum katında hazırlandığını, malzemelerini kendi imkanlarıyla yaptığı salona ise 'Taş Devri Spor Salonu' adını verdiğini söyledi.

Kentte özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Yavuz Demircioğlu, yaklaşık 13 yıl önce vücut geliştirme sporuna merak sardı. İnternette gördüğü powerlifting sporuna ilgi duyan Demircioğlu, yarışmalara katılmak için çalışmalara başladı. Evinin bodrum katını spor salonuna dönüştüren Demircioğlu, kum dolu bidonlar, parke ve mermer taşları, inşaat demirleri, traktör ağırlık demirleri ve araç diskleri gibi malzemelerle spor aletleri yapıp çalışmalara başladı. Evinin bodrum katında hazırlanıp çok sayıda şampiyonluklar elde eden Demircioğlu, gençlere örnek olmak istediğini, imkansız diye bir şey olmadığını, insan istediği zaman her şeyi başarabileceğini ifade etti.

'HEDEFİM YURT DIŞINDA ŞAMPİYONLUKLAR ELDE ETMEK'

Demircioğlu, 2019 yılında powerlifting sporuyla tanıştığını ve o tarihten bu yana yarışmalara profesyonel olarak katıldığını belirterek, "Türkiye, Avrupa ve Asya şampiyonluklarım oldu. Bundan sonraki hedeflerim yurt dışına çıkıp şampiyonluklar elde ederek, bayrağımızı gururla dalgalandırmak ve 'İstiklal Marşı'mızı okumaktır" dedi.

'PROFESYONEL DESTEK ALMADIM'

Bu spora başladığı günden beri hiç profesyonel destek almadığını anlatan Demircioğlu, "Evimizin bodrum katında kurduğum salonda çalıştım hep. Bu salonda tamamen ilkel bir şartta hazırlıklarımı sürdürdüm ve salonumuzun adı da 'Taş Devri Spor Salonu'. İsminden de belli olduğu gibi buradaki spor aletlerim, kum dolu bidonlar, parke taşları, mermer taşları, inşaat demirleri, traktör ağırlık demirleri, araç diskleri. Bunların ağırlık olarak kullanıp idmanlarımı yapıyorum. Bugüne kadar profesyonel bir destek almadım. Bu tür salonlardan da şampiyonlar çıkacağını kanıtladım. İnsanlara bu sporu sevdirmeye çalışıyorum, yaşım 47 olmasına rağmen bu sporcu yapıyorum ve gençlere örnek olmak istiyorum” diye konuştu.