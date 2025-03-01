Erkekler Salon Hokeyi 1'inci Lig Osmaniye etabı sona erdi

– TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından Osmaniye’de düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1'inci Lig müsabakaları sona erdi. Tosyalı Spor Salonu’nda 24-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakalarda 10 takım kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda Kartepe Belediye SK şampiyon olurken, Gaziantep Hokeygücü ikinci, Aden SK ise üçüncü sırada yer aldı. Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kartepe Belediye SK ve Gaziantep Hokeygücü, sezon boyunca sergiledikleri üstün performansla takdir topladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, Kartepe Belediye SK'ya kupa ve madalyaları Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ve Federasyon Başkanı Mustafa Çakır tarafından takdim edildi. Gaziantep Hokeygücü'ne kupa ve madalyaları Federasyon Başkanı Mustafa Çakır tarafından verildi. Aden SK'ya ödülleri Osmaniye Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Şehmuz Can tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, bu büyük organizasyonda mücadele eden tüm takımları tebrik edip, Süper Lig’e yükselen ekiplere de başarılar diledi.