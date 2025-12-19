Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:59
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağ Mahallesi'nde Mustafa Sayman'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

