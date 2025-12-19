Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağ Mahallesi'nde Mustafa Sayman'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
