        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:49
        Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

