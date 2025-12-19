Osmaniye'de Özel Gereksinimli Bireyler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Turnuvanın açılış maçını yapan Vali Erdinç Yılmaz, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün önemli olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde 90 sporcu katıldı.

