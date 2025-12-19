Osmaniye'de Özel Gereksinimli Bireyler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi
Osmaniye'de Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.
Osmaniye'de Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde 90 sporcu katıldı.
Turnuvanın açılış maçını yapan Vali Erdinç Yılmaz, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün önemli olduğunu belirtti.
Yılmaz, turnuvanın özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve spor aracılığıyla toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.