Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları Osmaniye'de tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, derece elde eden sporculara madalya ve katılım belgesi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular için tören düzenlendi.

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