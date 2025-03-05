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        Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları Osmaniye'de tamamlandı

        Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:03
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        Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları Osmaniye'de tamamlandı
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        Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Tosyalı Spor Kompleksi'nde 1 Mart'ta başlayan müsabakalara 17 ilden 340 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular için tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, derece elde eden sporculara madalya ve katılım belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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