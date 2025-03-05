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        Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Osmaniye Şubesine ziyaret

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Osmaniye Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:05
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        Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Osmaniye Şubesine ziyaret
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Osmaniye Şubesini ziyaret etti.

        Vali Yılmaz, ziyarette Yeşilay çalışanları ve gönüllüleriyle sohbet etti.

        Yeşilay Cemiyeti Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yeşilay, insanlarımızı karanlığa sürükleyen, sağlığını bozan bütün kötü alışkanlıklarla mücadele ediyor. Bu mücadele kutlu bir mücadeledir. İnsanlarımızı uyuşturucu, sigara, alkol, kumar gibi bütün kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için bu mücadeleyi hep beraber vermeliyiz. Yeşilay'ımızın verdiği bu mücadele toplumumuzun geleceği açısından, özellikle çocuklarımız, gençliğimiz açısından çok kıymetlidir."

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