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        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:47
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        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, kurusıkı tabanca, 30 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 kilogram kıyılmış tütün ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

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