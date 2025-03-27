Osmaniye'de minibüsün koltukları arasına gizlenmiş düzensiz göçmen yakalandı

Aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde bu kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

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