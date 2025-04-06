Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi kurtarıldı

Bir tarafına bağlanan halatlarla 2 traktör tarafından çekilen, diğer tarafı da iş makinesinin kepçesiyle desteklenen midibüsteki yolcular, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yoldan çıkan ve devrilme riski bulunan midibüsteki 20'si öğrenci 23 kişi, aracın iş makinesi ve traktörlerle sabitlenmesiyle kurtarıldı.

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