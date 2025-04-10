Osmaniye'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Osmaniye'de bir lokantanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'de bir lokantanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir lokantanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İş yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu kıskaçlı sopa yardımıyla kurtardı.
Kurtarılan kedi yavrusu, mama ve su verildikten sonra sokağa salındı.
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