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        Osmaniye'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Osmaniye'de bir lokantanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:43
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        Osmaniye'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Osmaniye'de bir lokantanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir lokantanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İş yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu kıskaçlı sopa yardımıyla kurtardı.

        Kurtarılan kedi yavrusu, mama ve su verildikten sonra sokağa salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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