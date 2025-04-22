Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Yeşilay Osmaniye Şubesinden 23 Nisan etkinliği

        Yeşilay Osmaniye Şubesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Osmaniye Şubesinden 23 Nisan etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Osmaniye Şubesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Kent merkezinde bulunan bir eğlence ve oyun parkında düzenlenen etkinliğe farklı okullardan 70 öğrenci katıldı.

        Çocuklar, parktaki oyuncaklara binerek eğlenceli vakit geçirdi.

        Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Etkinlik sonunda çocuklara uçurtma hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince çocuk şenliği düzenlendi
        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince çocuk şenliği düzenlendi
        Bilek güreşinin namağlup birincileri Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarış...
        Bilek güreşinin namağlup birincileri Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarış...
        Osmaniye'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Osmaniye'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Osmaniye'de evde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekibi çıkardı
        Osmaniye'de evde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekibi çıkardı
        Osmaniye'de 14 hakeme törenle kokartları takıldı
        Osmaniye'de 14 hakeme törenle kokartları takıldı
        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köyleri ziyaret etti
        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köyleri ziyaret etti