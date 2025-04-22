Yeşilay Osmaniye Şubesinden 23 Nisan etkinliği

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kent merkezinde bulunan bir eğlence ve oyun parkında düzenlenen etkinliğe farklı okullardan 70 öğrenci katıldı.

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