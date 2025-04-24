Yeşilay, Osmaniye'de aileler için "Dijital Detoks Kampı" düzenledi
Yeşilay Osmaniye Şubesince ailelere yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi.
Yeşilay Osmaniye Şubesince ailelere yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aslantaş Gençlik Kampı'ndaki programa, 12 aile katıldı.
Kampta çocuklar ve ebeveynlere yönelik eğitici oyunlar, doğru beslenme, dijital bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ev ekonomisiyle ilgili etkinlikler düzenlendi.
Doğa yürüyüşünün de yapıldığı kamp kapsamında, psikolog ve sosyologlar tarafından ebeveynlere yönelik eğitim seminerleri de gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.