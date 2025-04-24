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        Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anne ve kızının sulama kanalında elektrik akımına kapılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:44
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        Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada
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        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anne ve kızının sulama kanalında elektrik akımına kapılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta yaşanan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Özlem Üstün'ün (6) evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak düşmesi ve çevredeki vatandaşların kızı sudan çıkarması yer alıyor.

        Görüntüde, sulama kanalından geçen anne Cennet Üstün'ün elektrik akımına kapılarak suya düştüğü ve vatandaşlar tarafından kanaldan güçlükle çıkarıldığı görülüyor.

        23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmiş, anne ile kızının cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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