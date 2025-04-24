Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada

23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmiş, anne ile kızının cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.

Görüntüde, sulama kanalından geçen anne Cennet Üstün'ün elektrik akımına kapılarak suya düştüğü ve vatandaşlar tarafından kanaldan güçlükle çıkarıldığı görülüyor.

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