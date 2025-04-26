İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Karaloğlu'na, ziyaretlerinde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı yapılan koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Daha sonra merkeze bağlı Issızca köyüne geçen Karaloğlu, burada TOKİ tarafından inşa edilen evine yerleşen bir aileyi ziyaret etti.

Karaloğlu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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