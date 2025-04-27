Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının panelvana çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının panelvana çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasa kapağı, İrfanlı Mahallesi'nde seyir halindeyken açıldı.
Kapak, yol kenarındaki bir markete ürün indirilen panelvana çarptı.
Panelvanda hasara neden olan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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