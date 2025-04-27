Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının panelvana çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının panelvana çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasa kapağı, İrfanlı Mahallesi'nde seyir halindeyken açıldı.

        Kapak, yol kenarındaki bir markete ürün indirilen panelvana çarptı.

        Panelvanda hasara neden olan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişki...
        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişki...
        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4...
        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de ziyaret ve incelemelerde b...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de ziyaret ve incelemelerde b...
        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı
        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı
        Terörden arındırılan Amanoslar'da birkaç ay görülebilen şelale ilgi odağı o...
        Terörden arındırılan Amanoslar'da birkaç ay görülebilen şelale ilgi odağı o...
        Özel Harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
        Özel Harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı