Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Osmaniye'de yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Adnan Menderes Mahallesi'nde bir lokantada yemek yiyen İbrahim Fırat'ın soluk borusuna yemek kaçtı.

        Fırat'ın nefes alamadığını gören lokanta çalışanı Servet Arslan, Fırat'a Heimlich manevrası yaptı.

        Boğazına kaçan yemek manevra sayesinde çıkan Fırat, rahat nefes almaya başladı.

        Olay lokantanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı
        Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı
        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişki...
        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişki...
        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4...
        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de ziyaret ve incelemelerde b...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de ziyaret ve incelemelerde b...
        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı
        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı
        Terörden arındırılan Amanoslar'da birkaç ay görülebilen şelale ilgi odağı o...
        Terörden arındırılan Amanoslar'da birkaç ay görülebilen şelale ilgi odağı o...