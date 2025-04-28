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        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:25
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        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

        Uygulamalarda, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 39 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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