Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 39 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.
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