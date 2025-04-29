Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sağlık-Sen Osmaniye Şubesinden laborantlara ziyaret

        Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve yönetim kurulu üyeleri laborantlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık-Sen Osmaniye Şubesinden laborantlara ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve yönetim kurulu üyeleri laborantlara ziyarette bulundu.

        Çenet ve beraberindekiler, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan laborantları ziyaret ederek günlerini kutladı.

        Laborantların sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları olduğunu belirten Çenet, "Onların emekleri, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasındaki katkısı büyüktür. Bu anlamlı günde tüm laborantlarımızın Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

        Ziyaret sonunda, laborantlara çiçek takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı

        Benzer Haberler

        Otoyolda devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Otoyolda devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü öldü
        Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü öldü
        Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        Osmaniye'de tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralı
        Osmaniye'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralı
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...