Sağlık-Sen Osmaniye Şubesinden laborantlara ziyaret

Laborantların sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları olduğunu belirten Çenet, "Onların emekleri, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasındaki katkısı büyüktür. Bu anlamlı günde tüm laborantlarımızın Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Çenet ve beraberindekiler, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan laborantları ziyaret ederek günlerini kutladı.

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